Шольц назвал преждевременным разговор об отправке военных ЕС на Украину

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал преждевременным разговор о потенциальной отправке военных стран ЕС на Украину. Позиция лидера ФРГ по этому поводу ясна, сказал на брифинге журналистам официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС .

Существуют разные мнения европейских правительств по поводу того, что приемлемо. Для начала нужно добиться заключения мирного договора, добавил он.

Только после подписания документа можно будет изучать, что допустимо сделать, заключил Хебештрайт.

Ранее сообщалось, что несколько европейских государств, среди которых Франция, Британия и Германия готовы отправить военных на Украину. Там они будут обеспечивать режим прекращения огня.