Макрон заявил о планах патрулирования Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с РФ в рамках концепции восстановления страны, сообщает РИА Новости .

Макрон заявил о необходимости организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление армии Украины.

Он добавил, что таким образом будет послан «стратегический сигнал» России.

Лондон и Париж готовят новый заказ на производство высокоточных крылатых ракет Storm Shadow (французское название — SCALP) для передачи Вооруженным силам Украины.

По данным The Independent, решение было согласовано в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию 9 июля.