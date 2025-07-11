В Жуковском сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту «Жуковский» сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения попал на видео.