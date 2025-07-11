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В Жуковском сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту «Жуковский» сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения попал на видео.