Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро

Мэр Сергей Собянин рассказал, что каждый год столице планируется открывать 4-6 станций метро, а в ближайшие годы построят Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую линии, сообщает РИА Новости .

«В среднем в год будет запускаться 4, 5, 6 станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия», — отметил он.

По его словам, новые линии охватят сотни и сотни тысяч жителей, у которых на сегодня нет метро в шаговой близости.

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