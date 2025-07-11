Москалькова: судьба порядка тысячи курян не установлена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена, сообщает РИА Новости .

«На сегодняшний день еще порядка тысячи <…> судьба не установлена людей», — сказала она.

Полные списки без вести пропавших курян направлены уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее бойцы ВСУ с помощью реактивных беспилотников атаковали пляж на улице Дубровинского в Курске. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, при атаке три человека погибли сразу, шестеро были ранены. Среди пострадавших был 5-летний мальчик, которого планировали отправить на лечение в Москву. Во время ударов он закрывал собой мать. Ребенок скончался во время транспортировки в столицу.