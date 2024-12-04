«Шокирует»: Маск прокомментировал ситуацию в Южной Корее

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на ситуацию в Южной Корее, где сначала ввели, а потом отменили военное положение, сообщает Газета.ru .

Еще он прокомментировал единогласное решение парламента Южной Кореи отменить военное положение коротким комментарием «вау».

«Это шокирует», — написал Маск в ответ пользователю, задавшемуся вопросом о ситуации в стране.

3 декабря южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил, что в стране вводится военное положение. По его словам, это нужно для искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка государства. СМИ посчитали, что данное решение — это ответ президента на попытки оппонентов провести против него процедуру импичмента.

После этого 190 из 300 депутатов правительства страны признали незаконным введенный президентом режим военного положения. Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки главы государства под угрозой импичмента.