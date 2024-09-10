Шойгу: Украина использовала Курск, чтобы отвлечь РФ от наступления в Донбассе

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина использовала прорыв в Курской области, чтобы отвлечь Россию от наступления в Донбассе, сообщает ТАСС .

Шойгу подчеркнул, что наступление, которое идет в Донбассе, охватывает около 1 тыс. км фронта. Поэтому он уверен, что задачей курского наступления ВСУ было отвлечь российские войска, чтобы часть военнослужащих перебросили из Донбасса под Курск.

«Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать», — заявил секретарь Совбеза РФ в эфире канала «Россия 24».

Ранее Шойгу сказал, что Киев обманул сам себя, когда в 2022 году отказался урегулировать ситуацию на Украине. В итоге ВСУ понесли многочисленные потери, и страна потеряла контроль над значительной территорией.