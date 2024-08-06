Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сказал, что Киев обманул сам себя, когда в 2022 году отказался урегулировать ситуацию на Украине. В итоге ВСУ понесли многочисленные потери и страна потеряла контроль над значительной территорией, сообщает РИА Новости .

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне», — уточнил Шойгу.

Он отметил, что впервые это произошло в феврале 2014 года. Тогда украинские власти подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса. По документу должны были создать правительство национального единства и готовить в стране конституционную реформу. Но вместо этого там произошел переворот, который задумали и реализовали западные власти.

По словам секретаря Совбеза, второй раз это произошло в феврале 2015 года. Немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд стали посредниками подписания документа о комплексе мер по выполнению минских соглашений, которые предусматривали и прекращение огня на Донбассе. Причем потом все признали, что выполнять их никто не собирался, а в это время страну накачивали оружием.

Он напомнил, что третий раз был весной 2022 года в Стамбуле. Тогда РФ снова попыталась договориться с Украиной. На встречах делегаций выработали условия и принципы прекращения огня и мирного урегулирования возникшего конфликта. Украина согласилась, но после отвода ВС РФ от Киева, ВСУ по указанию английского премьера Бориса Джонсона отказались выполнять соглашение.