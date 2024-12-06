Шойгу: РФ подготовила белорусские экипажи комплексов «Искандер»

Ранее Белоруссия и Россия заключили договор о взаимной безопасности. Шойгу добавил также, что отдельно были подписаны документы, касающиеся применения ядерного оружия.

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что на сегодняшний день все процессы, касающиеся договора, «осуществляется по единому командованию». Он также заявил, что при этом обучение уже прошли два русских экипажа. Он уточнил, что речь идет об авиации.

Также, по словам Шойгу, Россия подготовила представителей белорусской стороны. Прошли обучение белорусские экипажи комплексов «Искандер».