Шойгу: ЕС превращается в военно-политический антироссийский блок

сегодня в 11:16

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что Европейский союз стремительно милитаризируется, становясь военно-политическим блоком, направленным против РФ.

«Это происходит на фоне милитаризации Европейского союза, ставшего полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности. По германским лекалам 30-х годов прошлого века начата массированная информационная обработка европейского населения в духе подготовки к большой войне», — рассказал Шойгу на первом Международном форуме по безопасности.

Он напомнил о заявлениях Брюсселя, который намерен направить более 800 млрд евро на укрепление наступательных возможностей Евросоюза.

«В лидерах милитаризации Польша и прибалтийские страны, которые досрочно выполнили установку НАТО на доведение к 2030 году военных расходов до уровня 3,5% от ВВП», — добавил секретарь Совбеза РФ.

