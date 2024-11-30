Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию

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В порту Таллина пришвартовались шесть кораблей НАТО

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО из Великобритании, Норвегии, Франции, Нидерландов и Бельгии пришвартовались в порту Таллина, пишет РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

В составе морской группировки находятся штабной корабль, четыре фрегата и патрульный корабль.

Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк, чьи слова приводит ERR, заявил, что эта группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса и прибыла для защиты региона.

Ранее в Минобороны Эстонии призвали не направлять войска НАТО на Украину.