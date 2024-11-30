Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию
В порту Таллина пришвартовались шесть кораблей НАТО
Шесть кораблей военно-морской группы НАТО из Великобритании, Норвегии, Франции, Нидерландов и Бельгии пришвартовались в порту Таллина, пишет РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.
В составе морской группировки находятся штабной корабль, четыре фрегата и патрульный корабль.
Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк, чьи слова приводит ERR, заявил, что эта группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса и прибыла для защиты региона.
Ранее в Минобороны Эстонии призвали не направлять войска НАТО на Украину.