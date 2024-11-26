Минобороны Эстонии предупредило о рисках от переброски войск Запада на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Запад не отправлять свои войска на Украину, так как риски от такого шага перевешивают преимуществ, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Hill.

Он отметил, что украинская армия испытывает нехватку личного состава, но несмотря на это риски от отправки войск стран Запада превышают преимущества.

Певкур также призвал западные страны увеличить финансовую поддержку украинской военной промышленности.

Ранее сообщалось, что европейские элиты не могут прийти к единому мнению, стоит ли отправлять своих бойцов на Украину или нет, но отдельные «горячие головы» об этом размышляют, такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.