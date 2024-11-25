Песков заявил, что в Европе нет единства по поводу отправки войск на Украину

Европейские элиты не могут прийти к единому мнению, стоит ли отправлять своих бойцов на Украину или нет, но отдельные «горячие головы» об этом размышляют, такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

На брифинге Песков прокомментировал публикацию французской газеты Le Monde, которая сообщила о размышлении европейских элит об отправке бойцов в боевую зону на фоне возможного отказа избранного президента США Дональда Трампа и всей его администрации от помощи Украине.

«Мы с вами не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи», — отметил Песков, добавив, что единства мнений по этой теме у европейцев нет.

26 февраля 2024 года в ходе парижских переговоров с участием делегатов около 20 западных государств обсуждалась гипотетическая возможность направления наземных сил на территорию Украины. Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон. Хотя единого мнения по данному предложению достигнуто не было, глава Франции подчеркнул, что такой вариант развития событий остается на повестке дня.