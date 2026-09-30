Продюсер Дворцов заявил о влиятельных покровителях Джигана

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что за Джиганом стоят влиятельные люди, а коллеги по шоу-бизнесу не отвернулись от рэпера, сообщает Газета.ru .

О возможных покровителях Джигана заговорили после интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак. Позднее Самойлова подняла эту тему в личном блоге.

«Безусловно, он богатый человек, и за ним стоят очень влиятельные люди. Он может себе позволить все и даже больше — деньги куры не клюют. Но когда у человека заходят шарики за винтики, уже правит дьявол в прямом смысле этого слова. Он знает, что он делает, к большому сожалению. Мне искренне жаль его семью, его команду. Денис талантливый человек, хороший, классный, но, когда он, мягко говоря, в нетрезвом виде, это как будто демон. Люди в шоу-бизнесе от него не отвернулись, нет. Его очень многие, кто любит, уважает, поддерживают», — заявил Дворцов.

В интервью Собчак Самойлова рассказала, что много лет боялась за себя и детей. По ее словам, Джиган часто находился в измененном состоянии и угрожал семье. Модель подала иск об ограничении его родительских прав. Сейчас рэпер находится в рехабе в Израиле.

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