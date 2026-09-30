Частые перекусы соком и пюре повышают риск кариеса у детей

Детский стоматолог Амина Высотенко предупредила: соки, фруктовые пюре и сладкие батончики могут вредить детским зубам сильнее конфет, если ребенок ест и пьет их часто, сообщает Газета.ru .

После еды на зубах остается налет. Бактерии используют сахар из пищи и выделяют кислоты, под действием которых эмаль теряет минералы. Слюна постепенно нейтрализует кислоты, но новый сладкий перекус запускает процесс снова. ВОЗ называет свободные сахара основным пищевым фактором кариеса.

В соке сохраняются фруктоза и глюкоза, даже если на упаковке написано «без добавленного сахара». Когда ребенок пьет сок из поильника на протяжении прогулки или понемногу ест пюре из пауча в течение часа, воздействие сахара на зубы длится дольше. Сладость батончикам могут придавать финики, сухофрукты, мед и сиропы.

Высотенко советовала давать сок, пюре и сладкие батончики вместе с основным приемом пищи, а между приемами пить воду. Для перекуса подойдут цельные фрукты, овощи, сыр и натуральный йогурт без добавленного сахара. Отказываться от фруктов из-за риска кариеса не нужно.

«Родителям не нужно считать каждый грамм сахара или запрещать ребенку все сладкое. Достаточно один раз посмотреть на его обычный день. Что он пьет между завтраком и обедом? Что берет на прогулку? Есть ли сок в поильнике, пауч в машине, батончик после секции? Часто именно так и находится лишний сахар, даже когда конфет ребенок почти не ест», — пояснила Высотенко.

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