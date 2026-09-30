Кофе временно повышает давление, но не всегда вредит здоровью

Стайер и бариста-тренер Даниил Лобадин заявил, что кофеин временно повышает давление, но при отсутствии диагностированных заболеваний не обязательно опасен, сообщает Газета.ru .

«Кофеин сужает сосуды и временно поднимает давление, что является известным медицинским фактом. Но ведь физическая нагрузка делает ровно то же самое. Например, когда человек бежит, плывет или работает на велотренажере, сердце бьется чаще, а давление растет», — сказал эксперт.

Лобадин, бариста-тренер компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, считает, что при отсутствии диагностированных патологий кофеин и физическая нагрузка могут помогать организму быстрее перейти в активный режим. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями он посоветовал соблюдать осторожность.

«Совсем другая история — если у человека диагностирована аритмия, ишемия или гипертония. Тут без врача не обойтись, и решение о кофеине должно приниматься только на основе обследования», — заявил он.

Эксперт также предупредил о последствиях чрезмерного употребления кофеина.

«Переизбыток адреналина из-за слишком высокой дозы кофеина дает обратный эффект — вместо сосредоточенности появляются раздражительность и рассеянность», — добавил Лобадин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.