Песков: РФ напоминает горячим головам ЕС о ядерном ответе за блокаду Калининграда
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область установлен нормативными документами России, сообщает ТАСС.
«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить „горячим головам“ в Европе наши установочные документы на этот счет», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.
Ранее российское посольство в Лондоне прокомментировало публикацию издания The i Paper о возможной блокаде региона со стороны НАТО. Дипломаты подчеркнули, что любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории будут встречены ответом с использованием всех имеющихся в распоряжении РФ средств, включая ядерное оружие.
С начала СВО западные политики неоднократно угрожали России блокадой и нападением на территорию Калининградской области.
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