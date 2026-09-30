«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить „горячим головам“ в Европе наши установочные документы на этот счет», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Ранее российское посольство в Лондоне прокомментировало публикацию издания The i Paper о возможной блокаде региона со стороны НАТО. Дипломаты подчеркнули, что любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории будут встречены ответом с использованием всех имеющихся в распоряжении РФ средств, включая ядерное оружие.

С начала СВО западные политики неоднократно угрожали России блокадой и нападением на территорию Калининградской области.

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