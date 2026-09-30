Состоятельные россияне стали чаще выбирать уединенные виллы за границей

Основатель JSP Business Travel Виктория Печенкина рассказала, что состоятельные россияне в 2026 году стали чаще выбирать приватный отдых за границей, передает Газета.ru .

«Путешественники выбирают не просто Мальдивы, а резиденции, максимально удаленные от соседних вилл. Идеальный формат — частный остров всего на восемь вилл, расположенных на значительном расстоянии друг от друга», — заявила Печенкина.

По ее словам, клиенты также готовы переплачивать за доступ к закрытым локациям и событиям. Среди примеров эксперт назвала возможность сесть за руль гоночного болида вместо просмотра «Формулы-1» с трибуны. Сохраняется и интерес к оздоровлению в клиниках.

Печенкина объяснила рост стоимости премиальных туров сложной организацией индивидуальных программ и дефицитом уединенных вилл, небольших островов и специалистов оздоровительных клиник.

Перед многодневной поездкой клиенты все чаще знакомятся с гидом по видеосвязи. Так они оценивают его манеру общения и решают, комфортно ли им будет путешествовать вместе.

Меняется и обслуживание на регулярных авиарейсах: путешественникам предлагают отдельный вход в аэропорт, индивидуальный досмотр в приватной зоне и персональный автомобиль до самолета.

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