Серия взрывов прогремела в Киеве и областях Украины

Мощный взрыв раздался в Киеве на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Аналогичные сообщения поступили из Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.

Прошлой ночью николаевское подполье сообщило об ударе российских военных по расположению украинского батальона в поселке Весяное, который находится напротив Николаева через реку Юный Бут.

Другой мощный взрыв с повторной детонацией прогремел на востоке от украинского города Сумы. На выезде из города заметили около десятка «скорых». С ними ехали несколько пикапов с мигалками и военными номерами.