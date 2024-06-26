Подполье: ВС РФ ударили по расположению батальона ВСУ в Весяном

Российская армия нанесла удар по расположению украинского батальона в поселке Весяное, который находится напротив Николаева через реку Юный Бут, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — поделился он.

Также Николаев добавил, что мощный взрыв с повторной детонацией прогремел на востоке от украинского города Сумы.

«Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка „скорых“, с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ», — указал координатор.

В Сумской области ранее объявили воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах.