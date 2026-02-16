Сергея Иванова исключили из состава Совбеза РФ

сегодня в 17:10

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности РФ. Он исключил из него Сергея Иванова, сообщает ТАСС .

Российский лидер подписал соответствующий указ 16 февраля. Согласно документу, Иванов исключен из состава Совбеза РФ.

До этого он был постоянным членом госоргана.

Также в феврале Иванов был освобожден от должности спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание покинуть этот пост.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.