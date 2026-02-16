Сергея Иванова исключили из состава Совбеза РФ
Фото - © РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности РФ. Он исключил из него Сергея Иванова, сообщает ТАСС.
Российский лидер подписал соответствующий указ 16 февраля. Согласно документу, Иванов исключен из состава Совбеза РФ.
До этого он был постоянным членом госоргана.
Также в феврале Иванов был освобожден от должности спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание покинуть этот пост.
