сегодня в 18:37

Песков: Сергей Иванов сам захотел уйти с поста спецпредставителя президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Сергей Иванов покинул должность спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, Иванов сам изъявил желание покинуть свой пост. Потому президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ и освободил его от должности.

Иванов в разные годы работал секретарем Совета безопасности, возглавлял министерство обороны, был вице-премьером, руководителем администрации президента РФ. Спецпредставителем Путина он стал 12 августа 2016 года.

4 февраля 2026 года он был освобожден от должности. Также Сергей Иванов является постоянным членом Совета безопасности РФ.

