Ректор МГПУ Реморенко покинул свой пост
Фото - © Нина Зотина/РИА Новости
Игорь Реморенко заявил на своей странице во «ВКонтакте», что уходит с поста ректора Московского городского педагогического университета (МГПУ).
Понедельник стал его последним днем работы здесь. Он назвал университет «классным» и отметил, что здесь было сделано «много толкового».
«Классный университет, ему еще немало чего предстоит. Все получится», — написал он.
Реморенко был ректором МГПУ с 2013 года. До этого он работал в министерстве образования и науки, занимая разные должности, в том числе он был заместителем министра образования и науки.
Ранее стало известно, что МГПУ принял решение сфокусироваться на педагогических профессиях из-за своей специализации, а также требований времени. В вузе будет закрыт набор на специальности, не имеющие отношения к педагогике.
