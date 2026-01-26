Ректор МГПУ Реморенко покинул свой пост

Игорь Реморенко заявил на своей странице во «ВКонтакте» , что уходит с поста ректора Московского городского педагогического университета (МГПУ).

Понедельник стал его последним днем работы здесь. Он назвал университет «классным» и отметил, что здесь было сделано «много толкового».

«Классный университет, ему еще немало чего предстоит. Все получится», — написал он.

Реморенко был ректором МГПУ с 2013 года. До этого он работал в министерстве образования и науки, занимая разные должности, в том числе он был заместителем министра образования и науки.

Ранее стало известно, что МГПУ принял решение сфокусироваться на педагогических профессиях из-за своей специализации, а также требований времени. В вузе будет закрыт набор на специальности, не имеющие отношения к педагогике.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.