В МГПУ объяснили грядущий массовый перевод студентов в другие вузы Москвы

Московский городской педагогический университет (МГПУ) принял решение сфокусироваться на педагогических профессиях из-за своей специализации, а также требований времени. Российская столица вкладывает огромное количество средств в улучшение системы образования города, и подготовка квалифицированных кадров — приоритет, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы (ДОНМ).

В МГПУ будет закрыт набор исключительно на специальности, не имеющие отношения к педагогике. Имеются в виду актерское мастерство, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, дизайн, муниципальное управление, похожие непрофильные направления.

Суммарное количество учащихся по этим специальностям студентов — менее 9% от общего количества учащихся в университете. К тому же эти направления не смогли развиться в университете. В каждом курсе была максимум одна группа. В ней учились от 15 до 20 человек.

Кого и куда переведут

На социологии учились 16 человек на курсе. На дизайне — 20. Им предложили перевестись в Российский государственный гуманитарный университет.

На государственном и муниципальном управлении учились в среднем 22 человека на курсе, на юриспруденции — чуть больше 30. Студентам этих специальностей предложили перевестись в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

На физической культуре и спорте учились в среднем 20 человек на курсе. Студентам этого направления предложат перевестись в Московский государственный университет спорта и туризма.

Гарантии для студентов

МГПУ провел переговоры с университетами-партнерами. Студенты получат гарантии. Среди них: перевод проведут группами, образовательная программа останется прежней, как и условия, цена обучения для контрактников. Даже если стоимость в вузе-партнере окажется выше, разницу будет компенсировать бюджет Москвы. Еще не придется сдавать дополнительные экзамены. Студенты-мужчины смогут сохранить отсрочку от армии.

В мировой и отечественной практике высшего образования действует принцип: предельное качество подготовки будет там, где направление считается профильным для вуза. В подобных учреждениях сильные научные школы, сформированы связи с профессиональной средой и работодателями.

Для студентов, которые учатся на педагогических специальностях, условия обучения останутся прежними. Решение МГПУ о том, чтобы делать упор на педагогические направления, затронет маленькое количество студентов.

Так в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы прокомментировали новость о том, что несколько тыс. учащихся МГПУ переводят в иные вузы. Там сообщалось, что в 2026 году из университета планируют убрать все направления, которые не связаны с педагогикой. Речь якобы шла о почти половине специальностей. Доучиться могут только студенты четвертого курса.

В МГПУ подчеркивали, что ресурсы собираются направить на выпуск высококвалифицированных педагогов для школ в Москве. Учреждение собираются развивать в качестве сильного специализированного педагогического вуза.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.