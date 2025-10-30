Сергей Миронов развеял слухи о назначении Романа Худякова своим заместителем

Политика

Фото - © РИА Новости

Возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с изданием «Ридус» опроверг слухи о том, что бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков войдет в состав руководства партии.

«Эти слухи не соответствуют действительности», — подчеркнул Миронов.

В настоящее время в социальных сетях активно обсуждается неподтвержденная информация о возможном назначении Романа Худякова на пост заместителя главы «Справедливой России».

Ранее Сергей Миронов заявил о необходимости ограничения торговых наценок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.