Сергей Миронов развеял слухи о назначении Романа Худякова своим заместителем
Фото - © РИА Новости
Возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с изданием «Ридус» опроверг слухи о том, что бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков войдет в состав руководства партии.
«Эти слухи не соответствуют действительности», — подчеркнул Миронов.
В настоящее время в социальных сетях активно обсуждается неподтвержденная информация о возможном назначении Романа Худякова на пост заместителя главы «Справедливой России».
Ранее Сергей Миронов заявил о необходимости ограничения торговых наценок.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.