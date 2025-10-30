Сергей Миронов заявил о необходимости ограничения торговых наценок

сегодня в 04:51

В Госдуме предложили создать «Госкомцен"для борьбы со спекуляцией

Партия «Справедливая Россия» выступила с инициативой создания государственного органа по борьбе со спекуляцией и необоснованным повышением цен на продукты питания.

Как заявил председатель партии Сергей Миронов в интервью ТАСС, новый орган — условный Госкомцен — должен получить жесткие полномочия для регулирования ценовой политики.

«Надо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты», — подчеркнул политик.

Он отметил, что потребители особенно остро ощущают рост цен на основные продукты питания, в связи с чем необходимо ограничить торговые наценки и усилить поддержку сельхозпроизводителей.

Одновременно Миронов напомнил о другом законопроекте партии, находящемся на рассмотрении Госдумы, который предусматривает введение временного государственного регулирования цен. Согласно инициативе, правительство РФ должно устанавливать предельно допустимые цены сроком до 90 дней в случае роста цен в регионе на 10% за два месяца.