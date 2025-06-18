Сергей Липовой: конфликт Ирана и Израиля завершится через 3-5 дней

Председатель президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поделился мнением по поводу Ирано-Израильского конфликта. По его словам, бои между странами могут закончиться в течение ближайших трех-пяти дней, сообщает Общественная Служба Новостей.

Противостояние между Ираном и Израилем продемонстрировало как сильные, так и слабые стороны их вооруженных сил, включая состояние ПВО, а также особенности политических взаимоотношений.

Израиль уже много лет находится в состоянии войны, что позволяет его армии постоянно совершенствовать тактику, средства противовоздушной обороны и вооружение. Иран, в свою очередь, сосредоточился на развитии мирной ядерной программы и политических заявлениях в ответ на внешнее давление.

В результате по некоторым аспектам иранские вооруженные силы уступают израильским. Системы ПВО Ирана оказались неготовыми к комбинированным воздушным атакам. Кроме того, страна давно не участвовала в крупных боевых действиях, поэтому ее военные имеют больше теоретический, чем практический опыт.

Хотя иранская ПВО считается одной из мощнейших на Ближнем Востоке, израильские ВВС смогли прорвать ее оборону, уничтожив радары, станции управления и ракетные установки. Это парализовало систему противовоздушной защиты. Также были нанесены удары по высшему военному руководству страны, и Ирану потребовалось несколько дней, чтобы восстановить управление и координацию.

Благодаря поддержке США Израиль может проводить независимую военную политику, наносить массированные удары и не ограничивать себя в боеприпасах. Тель-Авив уверен, что американские поставки обеспечат продолжение операции до достижения ключевых целей — ликвидации ядерной программы Ирана и смены его политического руководства.

В то же время Иран обладает высоким уровнем подготовки в области ракетных войск и беспилотников, которые сейчас активно применяются против Израиля. По данным СМИ, многие иранские удары оказываются успешными — не все ракеты удается перехватить. Кроме того, иранские БПЛА эффективно отвлекают внимание израильской ПВО.

Таким образом, война идет на истощение ресурсов, но долго продлиться не сможет. Обе стороны имеют ограниченные запасы, и если США не вступит в конфликт открыто, боевые действия прекратятся через три-пять дней. В таком случае стороны, вероятно, перейдут к переговорам в поисках мирного решения.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что Израиль и США не учли уровень поддержки Ирана Китаем.