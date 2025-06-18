Политолог: Израиль и США не учли уровень поддержки Ирана Китаем

Израиль и США требуют полной капитуляции Тегерана, но явно недооценили союзника Ирана, считает политолог Юрий Светов. По его словам, Китай, действуя незаметно, включился в конфликт — грузовые Boeing с тайной миссией уже направляются на Ближний Восток, сообщил «Царьград».

The Telegraph пишет, что Китай отправил в Иран уже третий Boeing 747 с засекреченным грузом. Обычно такие рейсы связаны с поставками оружия. На это указывает и время активизации Китая — сразу после удара Израиля. При этом Пекин официально не комментирует ситуацию.

Политолог Юрий Светов пояснил, что Иран для Китая — ключевой поставщик нефти. Кроме того, через контролируемый Ираном Ормузский пролив проходят важные торговые маршруты КНР. Пекин заинтересован в стабильности региона и не хочет реализации американских планов. Китайцы, избегая открытого вмешательства, внимательно анализируют мировые события: действия Запада против суверенной России, прокси-войну НАТО в Украине, а также попытки Израиля, при поддержке США, установить гегемонию на Ближнем Востоке. Не забывает Китай и о риске конфликта с США из-за Тайваня.

«И они, не произнося громких слов, во-первых, извлекают уроки из этого, во-вторых, помогают тому, чтобы планы американцев, допустим, на Ближнем Востоке не осуществились. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы, как требует Трамп, Иран полностью капитулировал. Они понимают, если Иран капитулирует — туда придёт к власти марионеточное правительство, как это было при шахе Реза Пехлеви, и они будут с Китаем вести всякую враждебную деятельность, участвовать в санкциях, препятствовать грузопотоку из Китая», — отметил Светов.

Эксперт также считает, что Израиль и США недооценили силы, готовые им противостоять.

Ранее политолог Пинчук заявил: Иран показал, что Россия допустила ошибку из-за «некоторых персонажей».