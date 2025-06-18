Пинчук: Иран показал, что Россия допустила ошибку из-за «некоторых персонажей»

Аналитики предупреждают, что США находятся на грани войны с Ираном, и это ставит под вопрос действия России. По мнению доктора политических наук и экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, Москва совершила просчет из-за «некоторых персонажей», сообщил «Царьград» .

Политолог отметил, что Иран стал стратегическим союзником России лишь после израильских ударов, когда официально ратифицировал договор о партнерстве. Пинчук отмечает, что России стоит перенять иранский опыт не только в разведке, но и в политике, чтобы избежать ошибок, которые сейчас видны у союзника. Ключ к решению проблемы — не текущая ситуация, а долгосрочная стратегия. Политолог уверен: пока не будет окончательно решен украинский вопрос, Россия будет проигрывать в политической гонке.

«И это, кстати, ответ на вопрос по поводу концепции вялой войны и долгоиграющего конфликта, который для некоторых персонажей стал удобным контекстом сохранения статуса кво. Хотя даже ситуация с Ираном говорит нам о том, что это неверная позиция, неверная политика, неверное решение», — сказал Пинчук.

Пинчук отмечает, что России нужно победить Украину, чтобы затем определять внешнеполитическую повестку.

Ранее политолог рассказал, как война с Ираном раскрывает слабость союзников.