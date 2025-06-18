Политолог рассказал, как война с Ираном раскрывает слабость союзников

Израиль под массированным обстрелом — часть ракет перехвачена над Хайфой, а в Тель-Авиве — прямые попадания. Иран утверждает, что поражены авиабаза Маор и здание Минобороны. «Железный купол» дает сбои, возможно, из-за кибератаки. В сети появилось странное видео с якобы ядерной боеголовкой и подписью «Возможно». Тем временем в США экстренно собрали Совет безопасности. Белый дом отрицает заявление Трампа, но он может высказаться в соцсетях.

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук отметил, что главный вопрос — как поведет себя Китай и союзники.

«Реальным и объективным сюзереном Ирана — экономическим, конечно, в первую очередь, является Китай, а не Россия. И тут основная интрига, конечно, в том, что делает Китай. А так как у нас некие партнёрские отношения с Китаем, к сожалению, если вещи называть своими именами, то все в большей степени в роли младшего партнёра, как и у Ирана, то тут наша связка с Ираном в первую очередь проходит через вот эту китайскую прокладку. И в этом смысле Китай выступает связующим звеном с целой кавалькадой антизападных стран — это Пакистан, Северная Корея, Иран, ну и мы тоже. И надо объективно говорить в первую очередь о действиях этого союза, а не о действиях одного из элементов этого союза. Честно говоря, объективной какой-то позиции пока не просматривается — и да, это большая проблема», — сказал Андрей Пинчук.

По мнению Пинчука, решение зависит не от текущего кризиса, а от стратегического выбора России: пока не будет победы на Украине, страна останется в роли «догоняющего». Только после этого можно говорить о самостоятельной внешней политике.