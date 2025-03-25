сегодня в 00:19

Сергей Лавров 25 марта расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет во вторник о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде в телевизионном интервью, сообщила Мария Захарова в Telegram-канале .

«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью „Первому каналу“», — написала она.

Совместное заявление по итогам переговоров должны опубликовать во вторник, 25 марта.

Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы длятся более 10 часов и трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.