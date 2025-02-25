Сербия проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине по ошибке
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке, сообщает RT.
«Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность», — заявил он в эфире TV Happy.
Он также отметил, что сербской делегации следовало воздержаться по европейской резолюции.
Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.
Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».
За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.