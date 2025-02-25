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Сербия проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине по ошибке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке, сообщает RT .

«Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность», — заявил он в эфире TV Happy.

Он также отметил, что сербской делегации следовало воздержаться по европейской резолюции.

Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.

Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.