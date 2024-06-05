Сенаторы досрочно сняли Турчака с поста в Совфеде

сегодня в 13:23

По словам главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко, накануне уже бывший первый вице-спикер написал заявление об уходе с занимаемого поста.

Также в среду члены СФ досрочно прекратили полномочия сенатора от Белгородской области Евгения Савченко. Сенатор досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Путин накануне отмечал, что Андрей Турчак хорошо показал себя на посту главы Псковской области, на должности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» и в Совете Федерации.