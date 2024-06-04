Андрея Турчака поздравили с назначением на должность врио главы Республики Алтай

Российский лидер подчеркнул, что Андрей Турчак хорошо себя проявил в должности губернатора Псковской области, в Совете Федерации и на посту секретаря Генсовета партии «Единая Россия».

В связи с новым назначением, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Андрея Турчака.

«Уважаемый Андрей Анатольевич, знаю Вас как грамотного политика, смелого и волевого человека, надёжного соратника. Развитие законодательства, партийное строительство или поддержка наших ребят в зоне СВО — на любом направлении Вы всегда стремитесь сделать как можно больше для людей и страны. Многих позитивных изменений просто не было бы без Вашего личного участия. Новый ответственный пост — это доказательство высочайшей степени доверия к Вам со стороны Президента России. Уверен, что под Вашим началом будет обеспечено достижение стратегических задач, поставленных главой государства», — сказал Игорь Брынцалов.

Кроме того, секретарь регионального отделения «Единой России» выразил уверенность, что Турчак приложит все усилия, чтобы повысить качество жизни жителей Республики Алтай.

«Уверен, что с Вами это уникальное место раскроет весь свой потенциал, а он огромен. Уважаемый Андрей Анатольевич, искреннее желаю, чтобы Вы реализовали всё задуманное и даже больше. Для этого у Вас все есть — огромный профессиональный опыт и глубокое понимание стоящих перед страной вызовов. Сил Вам, успехов и надежной команды единомышленников!», — поздравил секретаря Генсовета Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.