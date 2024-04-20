Сенатор: Россия ответит на изъятие своих активов в США

сегодня в 23:38

В Совфеде заявили о способе ответа на изъятие своих активов в США

Москва использует активы американских компаний в ответ на изъятие российских средств в США, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Сенатор назвал «воровством» решение нижней палаты американского конгресса об изъятии российских активов в стране в пользу Украины. Это вызовет глобальное недоверие инвесторов к властям США, отметил он.

«У России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны», указал Шендерюк-Жидков.

Ранее палата представителей Соединенных Штатов в субботу приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу киевского режима для якобы восстановления Украины.