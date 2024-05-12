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Сенатор Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о сдерживании РФ

Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Франции «прикусить язык» после его слов о том, что в Европе должны быть готовы сдержать Россию, если она «зайдет слишком далеко» в украинскому конфликте, сообщает РИА Новости.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить». Алексей Пушков Сенатор

Также Макрон отмечал, что Франция — это не «не держава войны», а держава мира, однако его необходимо поддерживать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры сознательно нагнетают напряженность, так как ситуация для Украины чревата полным провалом.