Сенатор Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о сдерживании РФ
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Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Франции «прикусить язык» после его слов о том, что в Европе должны быть готовы сдержать Россию, если она «зайдет слишком далеко» в украинскому конфликте, сообщает РИА Новости.
«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить».
Алексей Пушков
Сенатор
Также Макрон отмечал, что Франция — это не «не держава войны», а держава мира, однако его необходимо поддерживать.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры сознательно нагнетают напряженность, так как ситуация для Украины чревата полным провалом.