В Кремле рассказали о провокационных действиях со стороны Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры сознательно нагнетают напряженность, так как ситуация для Украины чревата полным провалом.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что сегодня создается очень ответственный момент, в то время как поведение западных политиков очень провокационно.

В субботу французский президент Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что допускает отправку своих военнослужащих в зону боевых действий на Украине. Однако глава французского государства выразил надежду, что такие меры не потребуются.