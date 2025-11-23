Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале провел психиатрическую параллель, охарактеризовав позицию европейских лидеров по отношению к Украине как «политическую анозогнозию» — медицинский термин, обозначающий отрицание пациентом собственной болезни.

По мнению политика, западные элиты уже два года отказываются признавать провал своей стратегии по нанесению поражения России, игнорируя как американские предупреждения о катастрофическом положении Украины, так и реалии на фронте.

Пушков провел историческую аналогию с Адольфом Гитлером, который в последние месяцы войны последовательно цеплялся за иллюзии: «вал на Днепре», неприступную Пруссию, «чудо-оружие» и мифический прорыв 12-й армии Венка к Берлину.

«Ни одна из этих надежд не осуществилась. Анозогнозия», — заключил сенатор, подчеркнув, что реакция ЕС на мирный план президента США Дональда Трампа демонстрирует тот же патологический отказ от реальности.

