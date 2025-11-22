Экс-премьер Великобритании сравнил план Трампа с Мюнхенским сговором

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко осудил мирную инициативу президента США Дональда Трампа по Украине, назвав ее «полным предательством» и «военной кастрацией» в своей колонке для Daily Mail .

Экс-премьер провел историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда западные державы допустили раздел Чехословакии, и охарактеризовал документ как «ультиматум о начале переговоров на позорных условиях». Политик утверждает, что предложенный Вашингтоном план фактически означает «полную капитуляцию так называемых друзей Украины» и лишает страну возможности защищать свой суверенитет.

«Где их союзники? Где их друзья?» — задался риторическим вопросом Джонсон, напомнив о роли Великобритании в мобилизации военной поддержки для Киева.

Критика Джонсона прозвучала на фоне активных попыток европейских лидеров скорректировать предложения Трампа, которые в Москве уже назвали фактическим отрицанием всего плана.