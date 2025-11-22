Новиков: попытки ЕС изменить план Трампа перечеркивают саму его суть

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков раскритиковал намерение европейских стран скорректировать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, расценив это как его «полное отрицание», сообщает «Лента.ру» .

Парламентарий подчеркнул, что требования ЕС исключить пункты о территориальном урегулировании — включая признание Донецкой области и Крыма российскими — а также возражения против сокращения украинской армии до 600 тысяч человек и сомнения в гарантиях безопасности со стороны России фактически перечеркивают предложенную американским президентом инициативу.

Новиков отметил, что подобная позиция, несмотря на дипломатическую риторику, представляет собой прямой вызов предложениям Вашингтона и свидетельствует о глубоких разногласиях внутри западной коалиции.

Ранее европейские лидеры, формально выражая поддержку мирным усилиям, настаивали на изменении как минимум четырех ключевых положений плана, ссылаясь на принцип нерушимости границ и риски ослабления военного потенциала Украины.

