сегодня в 23:09

Попытки европейских лидеров противостоять мирному плану президента США Дональда Трампа по Украине привели их в стратегический тупик, сообщает Bloomberg .

По данным агентства, Вашингтон установил жесткие временные рамки для принятия предложения, что вызвало шок у Киева и его союзников. Европейские чиновники признают, что тактика затягивания переговоров может оказаться неэффективной против решимости американской администрации.

Ключевым пунктом разногласий стала инициатива о сокращении украинской армии, которую ЕС намерен оспаривать.

Как ранее сообщала Bild, европейские страны требуют пересмотра как минимум четырех положений документа, включая территориальные уступки — признание Донецкой области и Крыма российскими.

