Гарантии безопасности, активы РФ: какие пункты плана Трампа хочет изменить ЕС
Лидеры ведущих государств Европы считают, что изменения требуется внести минимум в 4 пункта мирного американского плана по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС.
Как рассказала газета Bild со ссылкой на свои источники, европейцев не устраивают предложения США по признанию суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями. Еще они планируют обсудить со Штатами темы возможного сокращения ВСУ, гарантий безопасности, использования замороженных активов России.
При этом идеи Вашингтона по активам РФ вызывают особое раздражение у канцлера Германии Фридриха Мерца.
Ранее СМИ писали, что представители ЕС, США и Украины встретятся в Женеве 23 ноября, чтобы обсудить мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный американской стороной.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.