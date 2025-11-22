Гарантии безопасности, активы РФ: какие пункты плана Трампа хочет изменить ЕС

Лидеры ведущих государств Европы считают, что изменения требуется внести минимум в 4 пункта мирного американского плана по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Как рассказала газета Bild со ссылкой на свои источники, европейцев не устраивают предложения США по признанию суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями. Еще они планируют обсудить со Штатами темы возможного сокращения ВСУ, гарантий безопасности, использования замороженных активов России.

При этом идеи Вашингтона по активам РФ вызывают особое раздражение у канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее СМИ писали, что представители ЕС, США и Украины встретятся в Женеве 23 ноября, чтобы обсудить мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный американской стороной.

