DPA: ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября

сегодня в 17:35

Представители Евросоюза, США и Украины встретятся 23 ноября, чтобы обсудить мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный американской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Встреча пройдет в Женеве. О дате переговоров сообщили в правительстве ФРГ.

Некоторые европейские лидеры ранее выразили несогласие с рядом пунктов американского плана. Они заявили о необходимости его доработки.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский утвердил состав своей делегации для переговоров по плану США. Возглавит ее руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

В России же отметили, что план США по урегулированию украинского конфликта публично не обсуждался, а только в общих чертах.

