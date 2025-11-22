DPA: ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября
Фото - © Unsplash.com
Представители Евросоюза, США и Украины встретятся 23 ноября, чтобы обсудить мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный американской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Встреча пройдет в Женеве. О дате переговоров сообщили в правительстве ФРГ.
Некоторые европейские лидеры ранее выразили несогласие с рядом пунктов американского плана. Они заявили о необходимости его доработки.
Между тем украинский президент Владимир Зеленский утвердил состав своей делегации для переговоров по плану США. Возглавит ее руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.
В России же отметили, что план США по урегулированию украинского конфликта публично не обсуждался, а только в общих чертах.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.