Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров по плану США

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации страны, которая будет принимать участие в переговорах по американскому плану по урегулированию конфликта. Возглавит ее руководитель офиса главы государства Андрей Ермак, сообщает РИА Новости .

Зеленский подписал указ, по которому создается делегация для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами, а еще с представителями РФ по вопросам достижения справедливого и устойчивого мира.

В нее еще включили секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова*, главу Генштаба ВСУ Андрея Игнатова, руководителя службы внешней разведки Олега Иващенко, первого замминистра иностранных дел Сергея Кислицу, первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Евгения Острянского, замруководителя СБУ Александра Поклада и советника главы офиса президента Александра Бевза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине, по его оценкам, приближается к разрешению. Заявление прозвучало на фоне активных дипломатических усилий Вашингтона по продвижению мирного плана из 28 пунктов, который уже получил предварительное одобрение РФ.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

