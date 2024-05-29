Сенатор Перминов: угрозы Трампа бомбить Москву не относятся к реальной политике

Сенатор Сергей Перминов отметил, что слова президента США Дональда Трампа о том, что он будет бомбить Москву, нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам. Такие заявления не относятся к реальной политике, сообщает РИА Новости.

По словам Перминова, ему трудно комментировать подобные заявления, которые нацелены на жертвователей средств в республиканскую кассу.

«Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — добавил сенатор.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что если бы при его президентстве на Украине началась специальная военная операция, а Китай напал бы на Тайвань, он решительно начал бы бомбить Москву и Пекин.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главным соперником Трампа является нынешней глава государства Джо Байден.