«Бомбил бы Москву»: Трамп назвал условия для атаки РФ при его президентстве

WP: Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае украинского конфликта в его срок

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что если бы при его президентстве на Украине началась специальная военная операция, а Китай напал бы на Тайвань, он решительно бы начал бомбить Москву и Пекин, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им (Украине — ред.) очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — заявил Трамп на одном из предвыборных мероприятий, чем удивил некоторых экспертов.

Он также высказался о политике президента США Джо Байдена, которую назвал ужасной. Трамп считает, что Байден подарил России Украину, так как не способен противостоять российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с Байденом в сидячем положении. Он намерен вести дискуссию исключительно стоя.