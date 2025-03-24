Сенатор Карасин: переговоры между РФ и США идут полным ходом

Переговоры делегаций РФ и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, идут полным ходом. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Совфеда России Григорий Карасин.

Во время переговоров обсуждаются ключевые вопросы и проблемы.

Делегация США проводит переговоры с представителями России. Когда встреча завершится, делегаты от Соединенных Штатов побеседуют с украинскими коллегами.

До этого 23 марта Киев и Вашингтон организовали технические консультации. Переговоры велись около шести часов. Обсуждалась защита энергетической инфраструктуры от ударов.