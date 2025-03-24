Делегации Украины и США могут провести дополнительный раунд переговоров 24 марта

Украинская делегация осталась в Эр-Рияде в Саудовской Аравии из-за того, что 24 марта может состояться дополнительный раунд переговоров с американской делегацией, сообщает РИА Новости .

Представители Киева остались в Саудовской Аравии и ждут, когда американская сторона завершит переговоры с российской делегацией. По данным украинского телеканала «Рада», на данный момент Украина, США и Россия не планируют трехсторонние переговоры. Также США не планирует проводить перекрестные переговоры с РФ и Украиной одновременно.

Предварительно известно, что американская делегация проводить переговоры с российскими коллегами. После того, как эти контакты завершатся, США вернутся к переговорам с Украиной.

В воскресенье, 23 марта, специалисты Украины и США провели первую встречу для технических консультаций. Дискуссии, длившиеся около шести часов, были сосредоточены преимущественно на вопросе защиты энергетической инфраструктуры от атак. Украину представляли глава Минобороны Рустем Умеров, Павел Палиса из администрации президента Владимира Зеленского, военные специалисты и эксперты энергетического сектора.

Переговоры начались во второй половине дня и продолжались до вечера. Информация о конкретном содержании обсуждений осталась конфиденциальной — ни американская, ни украинская стороны не раскрыли подробностей встречи.