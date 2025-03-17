Semafor: США рассматривают возможность признания Крыма территорией России

Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Semafor.

Издание утверждает, что также обсуждается вариант, согласно которому, Вашингтон призовет ООН признать Крым частью России. Однако уточняется, что решение по этому вопросу в Белом доме еще не приняли.

Вашингтон пока не раскрывает детали обсуждения территориальных вопросов в контексте урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что стороны переговоров по Украине как никогда близки к разрешению кризиса. Президент США Дональд Трамп твердо намерен достичь мира в этом вопросе.

Также там заявили, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки. О каких районах шла речь, не уточнялось.