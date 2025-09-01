СБУ заочно предъявила обвинения Рамзану Кадырову

На Украине заочно предъявили новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом заявили украинские спецслужбы в понедельник, сообщает РИА Новости .

По данным службы безопасности Украины (СБУ), главу Чечни подозревают в «нарушении законов и обычаев войны». При этом еще в ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск.

В том же году ему предъявили другие обвинения. Как заявляли украинские спецслужбы, Кадырову инкриминируется «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий».

Сам глава Чечни после этого отмечал, что «уже пару раз бывал на Украине». Он говорил, что заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.

Ранее стало известно, что СБУ ищет руководителя телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Его обвинили в том, что он якобы покушался на территориальную целостность Украины.